МОСКВА, 11 июн — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг закрылись с небольшим повышением, поскольку официальные данные показали, что темпы годовой инфляции в США в мае достигли 13-летнего максимума. Голикова призвала снижать зависимость России от импорта лекарств

Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства труда США, индекс потребительских цен (CPI) в мае подскочил на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, демонстрируя значительный прирост уже четвертый месяц подряд. По сравнению с тем же периодом предыдущего года CPI вырос на 5,0% после роста на 4,2% в апреле, что стало самым стремительным ростом с 2008 года.

Федеральная резервная система США "по-прежнему считает, что текущее ускорение инфляции имеет временный характер и обусловлено проблемами с предложением, связанными с пандемией COVID, а также оживлением экономической активности после прошлогодних локдаунов", отметил Джейсон Тид из Gold Bullion Strategy Fund. "Судя по всему, рынок пока согласен с центральным банком", — сказал он.

"Если темпы инфляции продолжат превосходить ожидания, цены на золото могут продолжить расти, однако в случае замедления роста цен котировки драгоценного металла могут отчасти утратить прирост, наблюдаемый в текущем году", — заявил эксперт.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 90 центов, или примерно на 0,1%, по 1896,40 доллара США за унцию, после роста приблизительно на 0,1% в среду.

Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене на 3 цента, или на 0,1%, до 28,03 доллара за унцию.

Цены на золото кратковременно демонстрировали снижение после выхода данных по инфляции в США, однако затем перешли к росту на фоне падения доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних долговых бумаг США в четверг упала до 1,47%, минимума с начала марта. Индекс доллара ICE при этом оставался выше ключевого уровня 90,00.

Котировки "нащупали сильную поддержку после первоначального снижения в ответ на данные по инфляции, оказавшиеся выше прогнозов", сказал Фавад Разакзада из ThinkMarkets. Инвесторы на рынке золота, похоже, согласны с мнением ФРС о том, что "инфляция будет замедляться в ближайшие месяцы, и это означает сохранение низких процентных ставок на протяжении более длительного времени", заявил он.

Цены на золото в последнее время не смогли удержаться выше психологически важной отметки 1900 долларов за унцию. Снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара в последнее время поддерживали котировки золота, однако неопределенность относительно темпов инфляции способствует волатильности котировок.

Между тем Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, однако заявил, что может внести изменения в программу покупки активов, чтобы поддержать финансовые рынки в еврозоне. Мишустин назвал важнейший приоритет правительства

ЕЦБ "отверг любые разговоры о более скором сворачивании программы покупки активов, заявив о намерении существенно нарастить объемы программы экстренной покупки облигаций в условиях пандемии (PEPP) по сравнению с 1-м кварталом текущего года", сообщил Разакзада. "Таким образом, учитывая тот факт, что рынок уже и так насыщен деньгами от ЕЦБ, мы будем наблюдать более активный приток денежных средств во все классы активов, от акций до золота и, возможно, даже биткоина", — добавил он. Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых

Июльские фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 1,0%, закрывшись в районе 4,49 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину подешевели на 0,5%, до 1146 долларов США за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий снизились на 0,2%, до 2777,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ