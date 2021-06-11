МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,17% — до 4,4977 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверг снизилась 0,89% — до 9890 долларов, алюминия – выросла на 0,71%, до 2476 долларов, цинка – снизилась на 0,79%, до 2995 долларов за тонну.

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Рост стоимости меди обусловлен коррекцией после двух торговых сессий снижения, по итогам которых металл подешевел на 1,5%. Поддержку котировкам меди оказывает и некоторое снижение курса доллара.

Кроме того, фактором роста для меди является и положительная динамика основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые преимущественно растут в пятницу. Регион является крупнейшим потребителем промышленного металла, поэтому состояние рынков отражается на его стоимости.