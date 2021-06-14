МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается, традиционно более надежный актив дешевеет на фоне склонности трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,58%, или на 10,85 доллара, до 1868,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,21%, до 28,087 доллара за унцию.

В начале недели в ходе торгов не ожидается важной макростатистики и событий на рынках, в результате нефтяные цены и мировые фондовые индексы показывают рост на перспективах восстановления экономики. На этом фоне традиционно более надежное золото теряет в стоимости. Биржи США слабо снижаются перед встречей ФРС

Трейдеры также будут ожидать очередную двухдневную встречу Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая пройдет 15-16 июня. Итоги заседания могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительно золото: когда доллар дорожает, то золото становится менее доступным при покупке металла в другой валюте, и наоборот.

"Если он (глава ФРС Джером Пауэлл — ред.) подтвердит, что (высокая — ред.) инфляция до сих пор ожидается временной и слабая монетарная политика, скорее всего, останется, то золото, наиболее вероятно, подорожает", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).