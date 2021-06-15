МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, в то время как инвесторы оценивают попытки сдерживания Китаем роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. Золото символически дешевеет в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 9.27 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 2,09% — до 4,4303 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,32%, до 9971,5 доллара, алюминия – выросла на 1,2%, до 2494 долларов, цинка – осталась на уровне предыдущего закрытия в 3044,5 доллара за тонну.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на медь оказались под давлением из-за сообщений о том, что Китай готовится к высвобождению государственных резервов, что последовало за недавними другими мерами, направленными на снижение цен на сырье после роста производственных затрат для производителей.