2021-06-15T09:39:10+03:00
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2021
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Медь дешевеет более чем на 2%
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость меди снижается во вторник утром, в то время как инвесторы оценивают попытки сдерживания Китаем роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27... ПРАЙМ, 15.06.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, в то время как инвесторы оценивают попытки сдерживания Китаем роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 2,09% — до 4,4303 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,32%, до 9971,5 доллара, алюминия – выросла на 1,2%, до 2494 долларов, цинка – осталась на уровне предыдущего закрытия в 3044,5 доллара за тонну.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на медь оказались под давлением из-за сообщений о том, что Китай готовится к высвобождению государственных резервов, что последовало за недавними другими мерами, направленными на снижение цен на сырье после роста производственных затрат для производителей.