Медь продолжает дешеветь на ожиданиях товарных интервенций Китая
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди продолжает снижение в ожидании сдерживания Китаем роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,42%, до 4,3167 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника упала на 4,03%, до 9569,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,8%, до 2467 долларов, цинка — на 0,51%, до 3029 долларов за тонну.
Инвесторы продолжают оценивать заявление крупнейшего импортера меди в мире – Китая, согласно которому страна планирует высвободить национальные резервы основных промышленных металлов, поскольку власти активизируют усилия для сдерживания стремительного роста цен на сырьевые товары.
"Самый большой встречный ветер — это то, что Китай говорит о том, чтобы притормозить инфляцию и положить конец накоплению металлов и спекуляциям", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела исследований цветных металлов в Fastmarkets Уильям Адамс (William Adams).
https://1prime.ru/commodities/20210616/833940413.html