МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди продолжает снижение в ожидании сдерживания Китаем роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. Китай вновь поставил всю мировую торговлю под угрозу

По состоянию на 8.48 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,42%, до 4,3167 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника упала на 4,03%, до 9569,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,8%, до 2467 долларов, цинка — на 0,51%, до 3029 долларов за тонну.

Инвесторы продолжают оценивать заявление крупнейшего импортера меди в мире – Китая, согласно которому страна планирует высвободить национальные резервы основных промышленных металлов, поскольку власти активизируют усилия для сдерживания стремительного роста цен на сырьевые товары.

"Самый большой встречный ветер — это то, что Китай говорит о том, чтобы притормозить инфляцию и положить конец накоплению металлов и спекуляциям", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела исследований цветных металлов в Fastmarkets Уильям Адамс (William Adams).