МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в четверг утром после падения в цене накануне, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на росте курса доллара

По состоянию на 8.52 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,93%, до 4,3072 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,02%, до 9667 долларов; алюминия – на 0,1%, до 24669,5 доллара, цинка — на 0,17%, до 3024 долларов за тонну.

Цена на медь растет в четверг утром в рамках коррекции. Ранее инвесторы оценивали заявление крупнейшего импортера меди в мире – Китая, согласно которому страна планирует высвободить национальные резервы основных промышленных металлов, поскольку власти активизируют усилия для сдерживания стремительного роста цен на сырьевые товары.

По словам TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, это, была, возможно, попытка предостеречь спекулянтов и "накопителей" с целью охладить товарные рынки.