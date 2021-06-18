2021-06-18T08:03:00+03:00
2021-06-18T08:08:53+03:00
2021-06-18T08:03:00+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210618/833965252.html
Стоимость золота корректируется после сильнейшего падения
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цена на золото коррекционно растет в пятницу утром после удешевления накануне на 4,65%, что стало сильнейшим процентным падением стоимости драгметалла с августа минувшего года,... ПРАЙМ, 18.06.2021
биржи, торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83343/81/833438162.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83343/81/833438162.jpg
https://1prime.ru/images/83343/81/833438161.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83343/81/833438161.jpg
https://1prime.ru/images/83343/81/833438149.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83343/81/833438149.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210618/833965188.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Цена на золото коррекционно растет в пятницу утром после удешевления накануне на 4,65%, что стало сильнейшим процентным падением стоимости драгметалла с августа минувшего года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,72%, или на 12,6 доллара, до 1787,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,61%, до 26,28 доллара за унцию.
Накануне золото подешевело на 4,65%, до 1774,8 доллара за унцию. Ранее такое процентное падение было отмечено 11 августа. Такое снижение стоимости золота было вызвано преимущественно укреплением доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Кроме того, в четверг стоимость палладия обрушилась почти на 11%. Теперь его цена восстанавливается и растет на 1,88%, до 2551,32 доллара.