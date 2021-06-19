МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Cовместное предприятие компаний De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны обнаружило алмаз весом 1098 карат, пишет Reuters.

Данный алмаз занимает третье место по величине в мире после двух других алмазов:

алмаза "Звезда Африки" или "Куллинан" в 3106 карат

алмаза "Наш Свет" в 1109 карат



Состоялась презентация алмаза президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси под руководством управляющего директора компании Debswana Линетта Армстронга, сообщило агентство.

Корпорация Debswana является совместным предприятием компании De Beers и правительства Ботсваны, до 80% дохода Debswana поступает в казну государства в виде роялти, налогов и дивидендов. Депутаты оценили риски нового повышения пенсионного возраста

"Это самый крупный алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю эксплуатации", — заявил Армстронг.