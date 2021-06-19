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Алмаз в 1098 карат нашли в Африке
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Cовместное предприятие компаний De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны обнаружило алмаз весом 1098 карат, пишет Reuters. Данный алмаз занимает третье место по величине... ПРАЙМ, 19.06.2021
роскошь, бриллианты, алмазы, африка, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Cовместное предприятие компаний De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны обнаружило алмаз весом 1098 карат, пишет Reuters.
Данный алмаз занимает третье место по величине в мире после двух других алмазов:
- алмаза "Звезда Африки" или "Куллинан" в 3106 карат
- алмаза "Наш Свет" в 1109 карат
Состоялась презентация алмаза президенту Ботсваны Мокгвитси Масиси под руководством управляющего директора компании Debswana Линетта Армстронга, сообщило агентство.
Корпорация Debswana является совместным предприятием компании De Beers и правительства Ботсваны, до 80% дохода Debswana поступает в казну государства в виде роялти, налогов и дивидендов.
"Это самый крупный алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю эксплуатации", — заявил Армстронг.