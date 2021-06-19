МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Торговля углеродными единицами в России в рамках добровольных рынков может начаться в следующем году, а к 2030 году годовой оборот рынка может достичь уже 1,5-3 миллиардов долларов, заявил РИА Новости руководитель управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитала" Атанас Джумалиев. Эксперты предсказали рост рублю на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, рассказал о планах организовать в России рынок торговли углеродными единицами, пилотный проект власти планируют запустить на территории Сахалинской области. В связи с этим глава государства призвал компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ — это будет для них выгоднее.

"В России торговля углеродными единицами в рамках добровольных рынков может начаться уже в следующем году. Ожидаемый объем торгов составит около 20-30 миллионов тонн эквивалента СО2 в год к 2025 году и 100 миллионов тонн к 2030 году. Согласно консервативной оценке, если цены будут варьироваться в диапазоне 5-10 долларов за тонну в 2025 году, 15-30 долларов к 2030 году, то годовой оборот может достичь 100-300 миллионов долларов к 2025 году, 1,5-3 миллиардов долларов к 2030 году. Можно предположить, что 50% от этого объема будет торговаться на бирже, остальное — через брокеров или напрямую. Все эти оценки предполагают торговлю исключительно российскими единицами внутри РФ", — считает Джумалиев.

Собеседник агентства выразил надежду, что российские стандарты выпуска и оборота углеродных единиц окажутся совместимыми с международными, и РФ займёт достойное место на международных углеродных рынках.

По его словам, основной спрос на торговлю углеродными единицами приходится на производителей и экспортеров. "На сегодняшний день все больше крупных компаний добровольно инвестируют в проекты, нацеленные на сокращение эмиссии СО2, для обнуления выбросов на уровне корпорации. По нашим оценкам, общий объем зрелого рынка будет достигать миллиардов долларов. Сегодня самым крупным рынком является Европейская система торговли выбросами, которая покрывает 11 тысяч компаний в 31 стране", — сказал он. "Лукойл" ждет роста спроса на российском рынке топлива

Углеродные рынки доказали свою эффективность в сокращении выбросов парниковых газов и их дальнейшее развитие станет значительным фактором низкоуглеродного развития РФ, выполнения Парижского соглашения и достижения целей в области устойчивого развития. Кроме того, с развитием новых технологий МСП и у физлиц будет возможность компенсировать свой углеродный след с помощью таких инструментов, считает он.

Московская биржа и ВТБ на площадке ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными квотами. Стороны договорились объединить усилия для формирования нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России.

"ВТБ и Московская биржа тесно работают для развития российского рынка производных финансовых инструментов…. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество окажет положительное влияние на дальнейшее развитие рынка финансовых инструментов в России, вызовет интерес у различным участников рынка", — заключил он.