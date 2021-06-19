МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Запрет на экспорт необработанной древесины, который сейчас действует для ценных пород деревьев, может быть расширен на другие породы, в том числе может быть введен запрет на вывоз березового кругляка, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам ее поездки в Забайкалье. СМИ: "АвтоВАЗ" планирует запустить подписку на автомобили

В ходе поездки вице-премьер побывала на пункте пропуска в поселке Забайкальск на границе с Китаем. Она отметила, что пункт практически не оборудован инструментами контроля вывозимых товаров. По мнению Абрамченко, это позволяет под видом пиломатериалов вывозить необработанную древесину.

"Кроме того, по итогам осмотра пунктов пропуска вице-премьер поручила Минпромторгу России вместе с Федеральной таможенной службой и Минприроды дополнительно проанализировать данные по экспорту древесины и продуктов ее обработки разного породного состава, в том числе берёзы, для возможного расширения запрета на экспорт",- говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера, о сроках введения запрета говорить рано, пока началась проработка вопроса. Предполагается, что запрет стимулирует глубокую переработку березы на территории страны.

В сообщении также отмечается, что вице-премьер даст отдельные поручения ведомствам по ускоренной модернизации пунктов пропуска.