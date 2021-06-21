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2021
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Стоимость золота растет после сильнейшего недельного падения
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото немного увеличивается в понедельник утром после сильнейшего с марта падения по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск цена... ПРАЙМ, 21.06.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цена на золото немного увеличивается в понедельник утром после сильнейшего с марта падения по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,1%, или на 1,7 доллара, до 1770,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро при этом дешевеет на 1,18%, до 25,663 доллара за унцию.
По итогам прошедшей недели стоимость золота упала почти на 6%, что оказалось сильнейшим недельным снижением с марта. Падение котировок металлов наблюдалось после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая допустила более скорое повышение учетной ставки.
Аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Market Watch, отметил, что основной причиной для такого резкого падения стоимости металлов стал рост курса доллара, спровоцированный "ястребиным" уклоном прогнозов Федрезерва относительно денежно-кредитной политики. Индекс доллара вырос на 1,8% и поднялся выше отметки в 92 пункта.