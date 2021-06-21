МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в понедельник утром после четырех торговых сессий её снижения, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота растет после сильнейшего недельного падения

По состоянию на 9.03 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,38%, до 4,1355 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Стоимость меди снижалась четыре торговые сессии подряд, а по итогам всей прошлой недели рухнула более чем на 8%. В понедельник наблюдается небольшая коррекция.

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также снизилась — на 1,82%, до 9145,5 доллара; алюминия – на 0,62%, до 2385 долларов, цинка – упала на 3,06%, до 2822,5 доллара за тонну.

Падение котировок металлов наблюдалось после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая допустила более скорое повышение учетной ставки.