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Цена на медь коррекционно растет
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость меди коррекционно растет в понедельник утром после четырех торговых сессий её снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.03 мск стоимость июльских... ПРАЙМ, 21.06.2021
биржи, медь, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в понедельник утром после четырех торговых сессий её снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,38%, до 4,1355 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Стоимость меди снижалась четыре торговые сессии подряд, а по итогам всей прошлой недели рухнула более чем на 8%. В понедельник наблюдается небольшая коррекция.
По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также снизилась — на 1,82%, до 9145,5 доллара; алюминия – на 0,62%, до 2385 долларов, цинка – упала на 3,06%, до 2822,5 доллара за тонну.
Падение котировок металлов наблюдалось после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая допустила более скорое повышение учетной ставки.