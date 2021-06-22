МОСКВА, 22 июня — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник закрылись с повышением, частично восстановившись после самого резкого недельного снижения с марта 2020 г. Facebook запустил сервис для онлайн-бесед

Золото подорожало на фоне некоторого ослабления доллара США. Курс американской валюты против корзины других основных валют снизился с почти 10-недельного максимума после самого значительного недельного роста за более чем 12 месяцев. Резкое укрепление доллара ранее оказало сильное давление на котировки деноминированных в американской валюте активов, таких как золото и серебро.

"Рост индекса доллара привел к обвалу цен на золото на прошлой неделе, однако мы считаем, что это ралли осталось позади, — заявил Майкл Армбрастер из Altavest. – Если мы правы, и доллар будет снижаться на текущей неделе, то это будет хорошим поводом для скачка котировок золота. В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на подорожание золота".

Августовские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 13,90 доллара, или 0,8%, по 1782,90 доллара за унцию. По итогам прошлой недели котировки снизились на 5,9%, продемонстрировав самое значительное недельное падение с периода 9-13 марта 2020 года, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене на 6 центов, или на 0,2%, до 26,03 доллара за унцию.

Усиление доллара в последнее время было одним из самых серьезных препятствий для роста цен на золото, которые снизились после превышения психологически важного уровня в 1900 долларов за унцию в конце мая. Котировкам не удавалось вновь подняться выше данной отметки с 11 июня. Деловая активность малого бизнеса в России достигла рекорда

Риторика официального заявления Федеральной резервной системы США по итогам заседания на прошлой неделе "отражала снижение склонности к стимулирующей денежно-кредитной политике, судя по прогнозам руководителей центрального банка, однако изменения были не так уж существенны", сказала Рона О'Коннел из StoneX. В России планируется строительство нового завода СПГ

"Глядя на реакцию некоторых рынков можно было подумать, что ФРС придерживалась куда более жесткой риторики и заявила о существенных изменениях в денежно-кредитной политике, — отметила она. – Золото, которое и так уже находилось под давлением, понесло тяжелые потери и оказалось глубоко на территории перепроданности".

Тем не менее, "теперь наблюдается значительный объем покупок драгоценного металла по более низким ценам, поэтому следует ожидать дальнейшего ралли", — добавила О'Коннел.

В пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк может повысить процентные ставки в 2022 году. Его комментарий стимулировал падение цен на золото к сессионным минимумам.

От динамики доллара в ближайшие дни будет зависеть устойчивость восстановления котировок золота. В свою очередь, динамику американской валюты на этой неделе будут определять заявления представителей ФРС США, отметил Раффи Бояджян из XM. Bank of America назвал шесть причин для роста нефти до $100 за баррель

В понедельник Буллард и президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявили, что в 2022 году ожидают годовых темпов инфляции выше целевого уровня, установленного ФРС на отметке в 2,0%, и выше прогнозов многих других руководителей центрального банка. Буллард в текущем году не имеет права голоса в Комитете ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), которые принимает решения по процентным ставкам, однако получит его в 2022 году, тогда как Каплан получит право голоса в 2023 году.

На этом фоне индекс доллара опустился на 0,4%, отчасти утратив отмеченный на прошлой неделе прирост и оказав поддержку котировкам золота, деноминированным в долларах.

Тем временем июльские фьючерсы на медь на COMEX выросли примерно на 0,7%, до 4,18 доллара за фунт, июльские фьючерсы на платину выросли на 0,9%, до 1050,60 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 3,6%, до 2558,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ