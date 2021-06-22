Цены на золото выросли после самого резкого недельного падения
МОСКВА, 22 июня — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник закрылись с повышением, частично восстановившись после самого резкого недельного снижения с марта 2020 г.
Золото подорожало на фоне некоторого ослабления доллара США. Курс американской валюты против корзины других основных валют снизился с почти 10-недельного максимума после самого значительного недельного роста за более чем 12 месяцев. Резкое укрепление доллара ранее оказало сильное давление на котировки деноминированных в американской валюте активов, таких как золото и серебро.
"Рост индекса доллара привел к обвалу цен на золото на прошлой неделе, однако мы считаем, что это ралли осталось позади, — заявил Майкл Армбрастер из Altavest. – Если мы правы, и доллар будет снижаться на текущей неделе, то это будет хорошим поводом для скачка котировок золота. В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на подорожание золота".
Августовские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 13,90 доллара, или 0,8%, по 1782,90 доллара за унцию. По итогам прошлой недели котировки снизились на 5,9%, продемонстрировав самое значительное недельное падение с периода 9-13 марта 2020 года, согласно данным FactSet.
Июльские фьючерсы на серебро выросли в цене на 6 центов, или на 0,2%, до 26,03 доллара за унцию.
Усиление доллара в последнее время было одним из самых серьезных препятствий для роста цен на золото, которые снизились после превышения психологически важного уровня в 1900 долларов за унцию в конце мая. Котировкам не удавалось вновь подняться выше данной отметки с 11 июня.
Риторика официального заявления Федеральной резервной системы США по итогам заседания на прошлой неделе "отражала снижение склонности к стимулирующей денежно-кредитной политике, судя по прогнозам руководителей центрального банка, однако изменения были не так уж существенны", сказала Рона О'Коннел из StoneX.
"Глядя на реакцию некоторых рынков можно было подумать, что ФРС придерживалась куда более жесткой риторики и заявила о существенных изменениях в денежно-кредитной политике, — отметила она. – Золото, которое и так уже находилось под давлением, понесло тяжелые потери и оказалось глубоко на территории перепроданности".
Тем не менее, "теперь наблюдается значительный объем покупок драгоценного металла по более низким ценам, поэтому следует ожидать дальнейшего ралли", — добавила О'Коннел.
В пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк может повысить процентные ставки в 2022 году. Его комментарий стимулировал падение цен на золото к сессионным минимумам.
От динамики доллара в ближайшие дни будет зависеть устойчивость восстановления котировок золота. В свою очередь, динамику американской валюты на этой неделе будут определять заявления представителей ФРС США, отметил Раффи Бояджян из XM.
В понедельник Буллард и президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявили, что в 2022 году ожидают годовых темпов инфляции выше целевого уровня, установленного ФРС на отметке в 2,0%, и выше прогнозов многих других руководителей центрального банка. Буллард в текущем году не имеет права голоса в Комитете ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), которые принимает решения по процентным ставкам, однако получит его в 2022 году, тогда как Каплан получит право голоса в 2023 году.
На этом фоне индекс доллара опустился на 0,4%, отчасти утратив отмеченный на прошлой неделе прирост и оказав поддержку котировкам золота, деноминированным в долларах.
Тем временем июльские фьючерсы на медь на COMEX выросли примерно на 0,7%, до 4,18 доллара за фунт, июльские фьючерсы на платину выросли на 0,9%, до 1050,60 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 3,6%, до 2558,30 доллара за унцию.
— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/commodities/20210622/833994519.html