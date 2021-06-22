МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно снижается во вторник утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании выступления главы ФРС США

По состоянию на 8.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,1%, или на 1,7 доллара, до 1781,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,55%, до 25,883 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают подсказок Пауэлла о дальнейшем курсе регулятора, в то время как Федрезерв сообщал о возможном повышении ставки рефинансирования раньше, чем ожидалось.

На ожиданиях укрепления доллара после таких сигналов стоимость металлов и других сырьевых активов упала. В то же время аналитики считают, что укрепление американской валюты, наблюдаемое после заседания ФРС, не продлится долго, и это даст толчок для дальнейшего роста котировок золота.

"Рост индекса доллара на прошлой неделе ударил по золоту, но мы думаем, что рост доллара теперь остался позади. Если мы правы насчет того, что доллар на этой неделе ослабнет, это будет хорошим поводом для подъема золота", — сказал агентству Market Watch старший партнер Altavest Майкл Армбрустер (Michael Armbruster).