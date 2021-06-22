МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно растет на фоне подъема на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота символически снижается

По состоянию на 8.55 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,2%, до 4,186 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38%, до 9180 долларов; алюминия – на 0,78%, до 2403,5 доллара, цинка – на 0,51%, до 2837 долларов за тонну.

Росту котировок меди благоприятствует положительная динамика фондовых рынков Азии, которые преимущественно растут. Азия — крупнейший потребитель промышленного металла.

Подъем индексов АТР вызван ростом на американских рынках и некоторой коррекцией после снижения на прошлой неделе, вызванного прогнозами Федрезерва США о возможном повышении ставки "раньше времени".