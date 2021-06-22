2021-06-22T09:23:00+03:00
2021-06-22T09:24:24+03:00
2021-06-22T09:23:00+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210622/833996910.html
Стоимость меди растет на общерыночном оптимизме в Азии
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость меди во вторник утром умеренно растет на фоне подъема на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск... ПРАЙМ, 22.06.2021
биржи, медь, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83247/40/832474048.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83247/40/832474048.jpg
https://1prime.ru/images/83247/40/832474047.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83247/40/832474047.jpg
https://1prime.ru/images/83247/40/832474039.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83247/40/832474039.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210622/833996493.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно растет на фоне подъема на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,2%, до 4,186 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38%, до 9180 долларов; алюминия – на 0,78%, до 2403,5 доллара, цинка – на 0,51%, до 2837 долларов за тонну.
Росту котировок меди благоприятствует положительная динамика фондовых рынков Азии, которые преимущественно растут. Азия — крупнейший потребитель промышленного металла.
Подъем индексов АТР вызван ростом на американских рынках и некоторой коррекцией после снижения на прошлой неделе, вызванного прогнозами Федрезерва США о возможном повышении ставки "раньше времени".