МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно растет на фоне подъема на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Стоимость золота символически снижается

По состоянию на 8.55 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,2%, до 4,186 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,38%, до 9180 долларов; алюминия – на 0,78%, до 2403,5 доллара, цинка – на 0,51%, до 2837 долларов за тонну.

Росту котировок меди благоприятствует положительная динамика фондовых рынков Азии, которые преимущественно растут. Азия — крупнейший потребитель промышленного металла.

Подъем индексов АТР вызван ростом на американских рынках и некоторой коррекцией после снижения на прошлой неделе, вызванного прогнозами Федрезерва США о возможном повышении ставки "раньше времени".