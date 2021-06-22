МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник днем на фоне роста курса доллара, инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает укрепляться к евро и иене

По состоянию на 16.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,29%, или на 5,45 доллара, до 1777,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,50%, до 25,892 доллара за унцию.

Цена на золото снижается во вторник днем вследствие укрепления американской валюты в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Трейдеры ожидают получить комментарии относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора, который ранее сообщил о возможном повышении процентной ставки в 2023 году.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,21%, до 92,09 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.