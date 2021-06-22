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Золото дешевеет на укреплении доллара
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото снижается во вторник днем на фоне роста курса доллара, инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют... ПРАЙМ, 22.06.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник днем на фоне роста курса доллара, инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,29%, или на 5,45 доллара, до 1777,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,50%, до 25,892 доллара за унцию.
Цена на золото снижается во вторник днем вследствие укрепления американской валюты в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Трейдеры ожидают получить комментарии относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора, который ранее сообщил о возможном повышении процентной ставки в 2023 году.
Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,21%, до 92,09 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.