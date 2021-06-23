МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром продолжает рост за счёт оптимистичных прогнозов восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота слабо растет после выступления главы ФРС США

По состоянию на 8.42 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,74%, до 4,2607 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,32%, до 9301 долларов; алюминия – на 0,89%, до 2425 долларов, цинка – на 0,86%, до 2861,5 доллара за тонну.

Росту стоимости меди способствует продолжающийся оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики. На фоне снятия карантинных ограничений и увеличения объемов производства также увеличивается и спрос на промышленный металл.

Аналитики Jefferies, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что положительный долгосрочный прогноз цен и спроса на медь сохраняется. Они полагают, что стоимость металла восстановится после недавнего падения и продолжит расти.