Медь заметно дорожает на сохранении общеэкономического оптимизма
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром продолжает рост за счёт оптимистичных прогнозов восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex увеличивается на 0,74%, до 4,2607 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,32%, до 9301 долларов; алюминия – на 0,89%, до 2425 долларов, цинка – на 0,86%, до 2861,5 доллара за тонну.
Росту стоимости меди способствует продолжающийся оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики. На фоне снятия карантинных ограничений и увеличения объемов производства также увеличивается и спрос на промышленный металл.
Аналитики Jefferies, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что положительный долгосрочный прогноз цен и спроса на медь сохраняется. Они полагают, что стоимость металла восстановится после недавнего падения и продолжит расти.
https://1prime.ru/commodities/20210623/834007352.html