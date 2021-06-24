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Цена на медь снижается после трех дней роста
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость меди в четверг утром снижается в рамках коррекции после трех дней активного роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск стоимость июльских фьючерсов... ПРАЙМ, 24.06.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается в рамках коррекции после трех дней активного роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,88%, до 4,2795 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,32%, до 9301 долларов; алюминия – на 0,89%, до 2425 долларов, цинка – на 0,86%, до 2861,5 доллара за тонну.
В четверг цена на медь корректируется после значительного роста по итогам трех предыдущих торговых сессий, за которые промышленный металл подорожал почти на 4%.
Давление на котировки металла также оказывает и разнонаправленная динамика на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Этот регион является крупнейшим потребителем меди, поэтому динамика его рынков отражается на стоимости металла.