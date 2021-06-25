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2021
https://1prime.ru/commodities/20210625/834030123.html
Стоимость золота коррекционно растет
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото немного поднимается в пятницу утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск цена августовского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 25.06.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цена на золото немного поднимается в пятницу утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1779,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,47%, до 26,172 доллара за унцию.
Золото коррекционно растет после снижения по итогам четверга на фоне увеличения спроса на рисковые активы.
Снижение спроса на надежные активы было вызвано новостями о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов.
Аналитики OCBC, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают дальнейшего снижения стоимости драгоценного металла в краткосрочной перспективе.