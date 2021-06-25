МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цена на золото немного поднимается в пятницу утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть немного растут на оптимизме по спросу

По состоянию на 8.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1779,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,47%, до 26,172 доллара за унцию.

Золото коррекционно растет после снижения по итогам четверга на фоне увеличения спроса на рисковые активы.

Снижение спроса на надежные активы было вызвано новостями о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов.

Аналитики OCBC, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают дальнейшего снижения стоимости драгоценного металла в краткосрочной перспективе.