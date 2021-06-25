МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне положительной динамики фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и ожидания дополнительного спроса после принятия "инфраструктурного плана" в США на 1 триллион долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота коррекционно растет

По состоянию на 8.56 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,43%, до 4,329 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,67%, до 9419 долларов; алюминия – выросла на 0,02%, до 2440 долларов, цинка – на 0,8%, до 2916 долларов за тонну.

Основные фондовые индексы АТР растут, что говорит о макроэкономическом оптимизме в регионе — крупнейшем потребителе меди. Кроме того, росту цен на металл способствует ожидание увеличения спроса на него в связи с новостями о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов.