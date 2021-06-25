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Медь дорожает на общеэкономическом оптимизме
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне положительной динамики фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и ожидания дополнительного спроса после принятия... ПРАЙМ, 25.06.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на фоне положительной динамики фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и ожидания дополнительного спроса после принятия "инфраструктурного плана" в США на 1 триллион долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,43%, до 4,329 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,67%, до 9419 долларов; алюминия – выросла на 0,02%, до 2440 долларов, цинка – на 0,8%, до 2916 долларов за тонну.
Основные фондовые индексы АТР растут, что говорит о макроэкономическом оптимизме в регионе — крупнейшем потребителе меди. Кроме того, росту цен на металл способствует ожидание увеличения спроса на него в связи с новостями о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов.