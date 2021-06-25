МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цена на золото растет в пятницу вечером на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,17 рубля

По состоянию на 17.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,38%, или на 6,15 доллара, до 1782,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,53%, до 26,188 доллара за унцию.

Курс доллара снижается в пятницу вечером, тем самым делая привлекательным для покупки золото. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 91,61 пункта.

Давление на американскую валюту оказывают статданные из США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, вырос до 85,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта. При этом аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 86,4 пункта.