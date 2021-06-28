МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром умеренно снижается при в целом негативной динамике фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР коррекционно снижаются

По состоянию на 8.57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex уменьшается на 0,22%, до 4,272 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,06%, до 9413,5 доллара; алюминия – выросла на 1,89%, до 2486 долларов, цинка – опустилась на 0,29%, до 2907,5 доллара за тонну.

То, что основные индексы АТР в основном сейчас снижаются в рамках коррекции после значительного роста на прошлой неделе, говорит о возможном затухании там макроэкономического оптимизма, а этот регион — крупнейший потребитель меди.