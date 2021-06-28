МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром умеренно растет на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на снижении фондовых рынков Азии

По состоянию на 8.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,35%, или на 6,2 доллара, до 1783,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,66%, до 26,258 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,528% с уровня прошлого закрытия в 1,536%, что позитивно для золота как альтернативного американским долговым бумагам инструмента "надёжного" инвестирования. Кроме того, это уменьшение доходности может также привести к ослаблению доллара, что, в свою очередь, окажет дополнительную поддержку росту котировок драгоценного металла.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство Market Watch, вспоминает, что прошлая неделя была "неспокойной" для драгоценных металлов из-за противоречивых сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно прогнозов инфляции. В то же время стоимость металла по итогам той недели выросла после трех недель снижения подряд.