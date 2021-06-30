30 июн — Dow Jones. Котировки золота резко снизились по итогам торгов вторника.

Давление на цены оказали рост доходности гособлигаций и укрепление доллара.

Индекс доллара ICE недавно прибавил 0,3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась примерно до 1,50%.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX снизились на 17,10 доллара, или 1%, до 1763,60 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на серебро упали на 35,3 цента, или 1,3%, до 25,901 доллара за унцию. В понедельник этот металл подорожал на 0,5%.

Инвесторы по-прежнему следят за сигналами со стороны ФРС, а также за прогнозами центрального банка по инфляции в период восстановления экономики США после пандемии коронавируса.

Перспективы золота осложняются мнением ФРС о том, что ускорение инфляции носит временный характер, а повышение процентных ставок будет проходить медленно и, вероятно, начнется не ранее конца 2022 года.

Цены на золото часто растут при ускорении инфляции и низких процентных ставках.

"Рынки, похоже, все более встревожены табуированием темы инфляции со стороны ФРС. Все большее число инвесторов приходит к выводу, что двусмысленность центрального банка, который совмещает некоторое ужесточение позиции с мягкими сигналами отдельных членов руководства, в конечном итоге приведет к более раннему, чем ожидается, повышению процентных ставок", – размышляет Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

По мнению аналитика, подобный сценарий поддержит доллар и повысит волатильность золота, в результате которой "возможно дальнейшее падение цен" в краткосрочной перспективе.

Октябрьские фьючерсы на платину снизились в цене на 28,90 доллара, или 2,6%, до 1070,60 доллара за унцию после падения в понедельник на 0,5%. Сентябрьские фьючерсы на палладий снизились на 18,20 доллара, или 0,7%, до 2,681,20 доллара за унцию после роста в понедельник на 2,4%.

Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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