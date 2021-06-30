МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди немного снижается в среду утром, при этом по итогам шести месяцев 2021 года металл подорожал почти на 21%, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне роста рисковых настроений

По состоянию на 9.15 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex уменьшалась на 0,04% — до 4,2565 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,57% — до 9334,5 доллара, алюминия – выросла на 2,47%, до 2551,5 доллара, цинка – на 1,57%, до 2950,5 доллара за тонну.

За первое полугодие текущего года стоимость меди выросла на 20,8%, а за второй квартал — на 6,5%.

В 2021 году спрос на сырьевые активы, в частности на металлы, активно растет на фоне восстановления экономической активности. Однако во втором квартале рост котировок меди сдерживался укреплением курса доллара после июньского заседания Федеральной резервной системы США. По итогам заседания регулятор представил прогнозы возможного повышения ставки раньше, чем ожидалось.