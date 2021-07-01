2021-07-01T09:15:29+03:00
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2021-07-01T09:15:29+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210701/834081314.html
Золото дорожает на фоне распространения нового штамма COVID
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото в четверг утром растет на фоне возобновившихся опасений, связанных с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.03 мск цена... ПРАЙМ, 01.07.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет на фоне возобновившихся опасений, связанных с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,25 доллара — до 1777 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 25,352 доллара за унцию.
Инвесторы в начале третьего квартала обеспокоены распространением в мире нового штамма COVID-19 "дельта". Некоторые страны, в частности, Великобритания, вновь ужесточают карантинные ограничения.
Введение нового локдауна может замедлить восстановление экономической активности в мире. На этом фоне на рынках растет интерес к надежным активам, включая золото.