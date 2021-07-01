МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром растет на фоне возобновившихся опасений, связанных с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгов снижается

По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,25 доллара — до 1777 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 25,352 доллара за унцию.

Инвесторы в начале третьего квартала обеспокоены распространением в мире нового штамма COVID-19 "дельта". Некоторые страны, в частности, Великобритания, вновь ужесточают карантинные ограничения.

Введение нового локдауна может замедлить восстановление экономической активности в мире. На этом фоне на рынках растет интерес к надежным активам, включая золото.