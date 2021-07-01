МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром вслед за фондовыми индексами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии снижаются на опасениях за восстановление экономики

По состоянию на 9.10 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,62% — до 4,265 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43% — до 9374,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,1%, до 2523,5 доллара, цинка – увеличилась на 0,81%, до 2974,5 доллара за тонну.

АТР является крупнейшим потребителем меди в мире, в связи с этим динамика фондовых бирж региона отражается на котировках промышленного металла. В четверг биржевые индексы Азии преимущественно снижаются в пределах 0,7%.

Беспокойства инвесторов вызывает распространение варианта COVID-19 "дельта", заболеваемость вирусом в некоторых странах вновь перешла к росту. На этом фоне трейдеры опасаются замедления темпов восстановления мировой экономики.