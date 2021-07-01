МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром вслед за фондовыми индексами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

Гонконгская фондовая биржа

Биржи Азии снижаются на опасениях за восстановление экономики

По состоянию на 9.10 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,62% — до 4,265 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,43% — до 9374,5 доллара, алюминия – снизилась на 1,1%, до 2523,5 доллара, цинка – увеличилась на 0,81%, до 2974,5 доллара за тонну.

АТР является крупнейшим потребителем меди в мире, в связи с этим динамика фондовых бирж региона отражается на котировках промышленного металла. В четверг биржевые индексы Азии преимущественно снижаются в пределах 0,7%.

Беспокойства инвесторов вызывает распространение варианта COVID-19 "дельта", заболеваемость вирусом в некоторых странах вновь перешла к росту. На этом фоне трейдеры опасаются замедления темпов восстановления мировой экономики.