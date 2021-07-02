МОСКВА, 2 июля. (Dow Jones). Фьючерсы на золото завершили четверг ростом, получив поддержку со стороны роста доллара США до 3-месячного максимума.

"Цены на золото и серебро умеренно выросли в начале американских торгов в четверг на фоне закрытия коротких позиций на рынках фьючерсов и оппортунистических покупок", — пишет Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 5,20 доллара, или 0,3%, до 1776,80 доллара за унцию. Накануне цены выросли на 0,5%.

Индекс доллара ICE (DXY) вырос на 0,1% после роста до 3-летнего максимума ранее. Укрепление доллара может делать драгоценные металлы, торгующиеся за валюту США, более дорогостоящими для держателей других валют.

Падение цен на золото в июне объясняется слухами о скором сворачивании стимулирующих мер ФРС и ожиданиями постепенного повышения процентных ставок, которое окажет давление на золото, говорит Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

Аналитик ранее ожидал роста цен на золото на основании анализа трендов, указывающего на повышение в 3-м квартале. Однако расчеты на рост цен могут быть разрушены стремительным повышением доходности казначейских облигаций и более ранним, чем ожидалось, сворачиванием стимулирующих мер. Доходность 10-летних казначейских бумаг держится около 1,50%.

По словам Разакзады, "тот факт, что все остальные основные активы сохраняют значительную часть позиций, достигнутых на фоне стимулирующих мер", наводят на мысль о существенной недооцененности золота.

Что касается других металлов, то октябрьские фьючерсы на платину выросли на 8 долларов, или 0,7%, до 1080 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий упали на 10,80 доллара, или 0,4%, до 2768,90 доллара за унцию. ОАЭ хотят увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+

Сентябрьские фьючерсы на медь упали на 5,3 цента, или 1,2%, до 4,236 доллара за фунт.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ