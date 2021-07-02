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2021
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Цена на золото слабо меняется в отсутствие значимых факторов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото в пятницу утром незначительно увеличивается при отсутствии значимых факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на... ПРАЙМ, 02.07.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром незначительно увеличивается при отсутствии значимых факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,95 доллара — до 1778,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% — до 26,183 доллара за унцию.
Стоимость золота растет уже третью торговую сессию подряд, определенную поддержку котировкам драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказали беспокойства трейдеров вокруг ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых странах.
Инвесторы также будут наблюдать за данными по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Ожидается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.
Американская статистика отразится на долларе, к динамике которого золото остается чувствительным.