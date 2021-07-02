МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром незначительно увеличивается при отсутствии значимых факторов, свидетельствуют данные торгов. Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали больше прогноза

По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,95 доллара — до 1778,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% — до 26,183 доллара за унцию.

Стоимость золота растет уже третью торговую сессию подряд, определенную поддержку котировкам драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказали беспокойства трейдеров вокруг ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых странах.

Инвесторы также будут наблюдать за данными по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Ожидается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.

Американская статистика отразится на долларе, к динамике которого золото остается чувствительным.