МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото слабо меняется в отсутствие значимых факторов

По состоянию на 8.48 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,27% — до 4,253 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,56% — до 9322 долларов, алюминия – снизилась на 0,46%, до 2512 долларов, цинка – на 1,21%, до 2938,5 доллара за тонну.

Цены на медь корректируются после снижения на 1,3% по итогам торгов четверга. Давление на промышленный металл оказало снижение рисковых настроений на фоне опасений вокруг распространения варианта коронавируса "дельта" в мире.

Котировки металла чувствительны к курсу доллара, поэтому трейдеры в пятницу будут наблюдать за статданными по США. Ожидается, что безработица в стране снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.