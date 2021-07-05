МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник утром четвертую торговую сессию подряд на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2%, или на 3,65 доллара — до 1786,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% — до 26,600 доллара за унцию.

Цена на золото выросла на 1,2% за три предыдущих торговых дня. Поддержку росту стоимости золота оказывает снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится более выгодным для инвесторов. Нефть незначительно дешевеет в ожидании новостей от ОПЕК+

По мнению аналитиков IG, которое приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл может еще получить поддержку в ближайшем будущем, но любой резкий рост золота, скорее всего, возможен только после того, как оно преодолеет уровень в 1800 долларов за баррель.

Ослаблению доходности казначейских облигаций США способствовали статданные по безработице в стране, которая в июне неожиданно выросла до 5,9% с майских 5,8%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч при прогнозе роста лишь на 700 тысяч. На этом фоне стоимость золота подскочила, приблизившись к отметке в 1800 долларов за унцию.