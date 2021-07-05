МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет на фоне положительной динамики рынков АТР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,86% — до 4,3145 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,58% — до 9376,5 доллара, алюминия – на 1,99%, до 2562 долларов, цинка — снизилась на 0,12%, до 2935 долларов за тонну. Евро немного дешевеет к доллару перед статистикой по еврозоне

На рынке меди в понедельник утром наблюдается положительная динамика на фоне роста азиатских фондовых бирж, поскольку инвесторы надеются на повышение потребительского спроса в США.

По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, рост заработной платы имеет тенденцию поддерживать спрос на товары длительного пользования, ключевой сектор для цветных металлов, о чем свидетельствует увеличение на 1,7% новых заказов на товары длительного пользования в США в мае.