МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет на фоне возможного сокращения производства металла после осложнения ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,66% — до 4,3655 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,43% — до 9511 долларов, алюминия – снизилась на 0,23%, до 2556 долларов, цинка — увеличилась на 0,36%, до 2945,5 доллара за тонну. Золото дорожает на 1% на ослаблении доллара

На рынке меди во вторник утром наблюдается положительная динамика вследствие возможных сокращений производства этого металла, поскольку вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, крупнейшем импортере меди, привели к новым ограничениям и снижению спроса на поездки.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, вспышка вируса в провинции Юньнань, где расположен один из крупнейших производителей меди в Китае, может привести к ограничениям и вызвать опасения по поводу предложения.