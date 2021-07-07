МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,7 доллара — до 1797,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,3% — до 26,253 доллара за унцию.

Протокол ФРС будет опубликован позже в среду. Участники торгов ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. Доллар слабо меняется к евро и иене в ожидании публикации протокола ФРС

По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году и повысила прогноз по инфляции в 2021 и 2022 годах. На опасениях ужесточения монетарной политики регулятора цены на металлы, в том числе на золото, резко упали.

Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что в ближайшее время спрос на золото может вырасти. Аппетит к риску на рынках снижается, соответственно, растет интерес к надежным активам.