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2021
https://1prime.ru/commodities/20210707/834131721.html
Золото дорожает в ожидании публикации протокола ФРС США
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота растет в среду утром в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 07.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,7 доллара — до 1797,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,3% — до 26,253 доллара за унцию.
Протокол ФРС будет опубликован позже в среду. Участники торгов ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике.
По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году и повысила прогноз по инфляции в 2021 и 2022 годах. На опасениях ужесточения монетарной политики регулятора цены на металлы, в том числе на золото, резко упали.
Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что в ближайшее время спрос на золото может вырасти. Аппетит к риску на рынках снижается, соответственно, растет интерес к надежным активам.