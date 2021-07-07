МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром коррекционно растет после снижения во вторник почти на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1% — до 4,2925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,09% — до 9312 долларов, алюминия – на 1,02%, до 2530 долларов, цинка — на 0,37%, до 2934,5 доллара за тонну. Золото дорожает в ожидании публикации протокола ФРС США

Во вторник металл подешевел почти на 2% на фоне распространения нового штамма COVID-19 "дельта", в том числе в Китае, крупнейшем мировом импортере меди, что может привести к новым карантинным ограничениям.

Поддержку меди в среду также оказывает слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 92,53 пункта. Снижение курса доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее при покупке в других валютах.