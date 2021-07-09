МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром незначительно растет на фоне возобновившихся опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Россияне скупили тонны золота

По состоянию на 8.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,15 доллара — до 1801,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,21% — до 25,93 доллара за унцию.

После небольшого снижения в четверг котировки золота вновь перешли к росту. Инвесторы опасаются, что распространение новых вариантов коронавируса, в частности штамма "дельта", несет в себе новые риски для восстановления мировой экономики.

На этом фоне наблюдается некоторое снижение рисковых настроений и увеличение спроса на надежные активы, к которым традиционно относится золото.

Аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что сокращение стоимости золота в четверг связано с тем, что снижение на фондовых рынках могло побудить некоторых инвесторов продать ряд активов, в том числе и золото. Однако среднесрочный прогноз для драгоценного металла остается положительным в связи с неопределенностью вокруг эпидемиологической обстановки в мире.