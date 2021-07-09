МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром растет в рамках коррекции после снижения на 1,3% торговым днем ранее вследствие опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дорожает на опасениях за восстановление экономики

По состоянию на 8.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,42% — до 4,2873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,4% — до 9323 долларов, алюминия сократилась на 2,3%, до 2442 долларов, цинка уменьшилась на 0,85%, до 2933,5 доллара за тонну.

В пятницу утром медь перешла к коррекционному росту после снижения в цене на 1,3% торговым днем ранее, что было вызвано опасениями инвесторов по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который препятствует восстановлению экономики.

Тем не менее рост цены на промышленный металл сдерживают статданные из Китая, крупнейшего импортера меди. Так, годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 1,1%, в то время как аналитики ожидали сохранение показателя на майском уровне в 1,3%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за июнь снизились на 0,4% после снижения на 0,2% месяцем ранее.