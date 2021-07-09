Медь дорожает в рамках коррекции
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром растет в рамках коррекции после снижения на 1,3% торговым днем ранее вследствие опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,42% — до 4,2873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,4% — до 9323 долларов, алюминия сократилась на 2,3%, до 2442 долларов, цинка уменьшилась на 0,85%, до 2933,5 доллара за тонну.
В пятницу утром медь перешла к коррекционному росту после снижения в цене на 1,3% торговым днем ранее, что было вызвано опасениями инвесторов по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который препятствует восстановлению экономики.
Тем не менее рост цены на промышленный металл сдерживают статданные из Китая, крупнейшего импортера меди. Так, годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 1,1%, в то время как аналитики ожидали сохранение показателя на майском уровне в 1,3%. В месячном выражении потребительские цены в КНР за июнь снизились на 0,4% после снижения на 0,2% месяцем ранее.
https://1prime.ru/commodities/20210709/834152760.html