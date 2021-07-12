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https://1prime.ru/commodities/20210712/834172217.html
Кукуруза дешевеет из-за спроса в Китае и рекордного урожая на Украине
Товарно-сырьевые рынки
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Кукуруза дешевела на прошедшей торговой неделе 5 дней подряд. На цены давили два фактора: ожидания хорошего урожая на Украине и замедления спроса в Китае, а также погодные условия... ПРАЙМ, 12.07.2021
новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Кукуруза дешевела на прошедшей торговой неделе 5 дней подряд. На цены давили два фактора: ожидания хорошего урожая на Украине и замедления спроса в Китае, а также погодные условия в США. Так в пятницу фьючерсы на декабрьскую поставку в Чикаго упали на 1,3% до 5,17 доллара за бушель, пишет финансовый портал Профинанс.ру.
Фьючерсы на кукурузу упали на 11% за неделю. Это самое большое падение с мая. В первом полугодии при этом цены выросли более чем на 50% из-за ограниченного предложения и рекордно высокого спроса со стороны Китая.
Сейчас Китай ослабил спрос на фоне приближения собственного урожая и падения цен на местном рынке, указывает СМИ.
Рынок ждет публикации в понедельник ежемесячного прогноза урожая, который составляет министерство сельского хозяйства США. По ожиданиям, ведомство повысит оценку внутренних запасов кукурузы.