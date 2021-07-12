МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром снижается вследствие опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,75% — до 4,3068 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,11% — до 9519,5 долларов, алюминия увеличилась на 2,44%, до 2501,5 долларов, цинка выросла на 1,48%, до 2977 долларов за тонну. Золото дешевеет в рамках коррекции и на росте курса доллара

На рынке меди в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", что ставит под угрозу восстановление экономики.

"Всемирная организация здравоохранения призвала с осторожностью относиться к темпам открытия во всем мире, поскольку инфекции распространяются во многих регионах", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.