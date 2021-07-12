МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.

По итогам торгов понедельника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 55 720 рублей за тонну. На прошлой неделе в среду марка превысила исторический рекорд мая 2018 года, обновив его в четверг, после чего в пятницу цена чуть снизилась.

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов в понедельник стоимость дизеля составила 51 879 рублей за тонну. Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.