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Власти подготовили проект о повышении продаж топлива на бирже
Товарно-сырьевые рынки
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России подготовили проект совместного приказа о повышении минимальных продаж бензина и дизтоплива на бирже. Соответствующий... ПРАЙМ, 12.07.2021
фас, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России подготовили проект совместного приказа о повышении минимальных продаж бензина и дизтоплива на бирже. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как указано в проекте совместного приказа, планируется увеличить норматив продаж бензина через биржу до 12% с текущих 11% от уровня его производства, дизельного топлива — до 8,5% с 7,5%.
Норматив продаж топлива через биржу был повышен с марта приказом ФАС и Минэнерго: для бензина с 10% до 11% от месячного объема производства, для дизтоплива — с 6% до 7,5%, для сжиженных углеводородных газов (СУГ) — с 5% до 7,5%.
Вице-премьер РФ Александр Новак в июне говорил, что правительство приняло решение увеличить норматив продаж бензина и дизтоплива на бирже еще на 1 процентный пункт, чтобы обеспечить дополнительное предложение и снизить волатильность в оптовом звене.