МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России подготовили проект совместного приказа о повышении минимальных продаж бензина и дизтоплива на бирже. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Американские биржи торгуются разнонаправленно

Как указано в проекте совместного приказа, планируется увеличить норматив продаж бензина через биржу до 12% с текущих 11% от уровня его производства, дизельного топлива — до 8,5% с 7,5%.

Норматив продаж топлива через биржу был повышен с марта приказом ФАС и Минэнерго: для бензина с 10% до 11% от месячного объема производства, для дизтоплива — с 6% до 7,5%, для сжиженных углеводородных газов (СУГ) — с 5% до 7,5%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в июне говорил, что правительство приняло решение увеличить норматив продаж бензина и дизтоплива на бирже еще на 1 процентный пункт, чтобы обеспечить дополнительное предложение и снизить волатильность в оптовом звене.