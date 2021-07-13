Цены на золото в понедельник снизились
МОСКВА, 13 июл — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник оказались под давлением в связи с усилением доллара США и позитивной динамикой американских фондовых индексов.
Некоторые аналитики связывают снижение котировок золота с продажами металла после самого значительного недельного роста цен за 7 недель.
"Цены на золото снова снижаются с достигнутых ранее максимумов после того, как они продемонстрировали самый значительный рост за 7 недель", — отметил Наим Аслам из AvaTrade.
Эксперт добавил, что котировкам золота, вероятно, окажут поддержку сообщения о распространении штамма "Дельта". Новый штамм коронавируса ухудшает перспективы восстановления мировой экономики.
"Трейдеры не хотят продавать золото из-за растущих опасений относительно дельта-штамма коронавируса", — подчеркнул аналитик.
Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 4,70 доллара, или 0,3%, по 1805,90 доллара за унцию. В пятницу котировки прибавили 0,6%.
В целом рынок золота занял выжидательную позицию, однако демонстрирует склонность к подъему, несмотря на падение цен в понедельник, отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.
"Восстановление выше уровня 1800 долларов за унцию на прошлой неделе стало определяющим событием для настроя инвесторов в преддверии сезона корпоративной отчетности в США, — заявил он. – Усиление рыночной волатильности на прошлой неделе, хотя и было кратковременным, привело к покупкам золота как актива-убежища".
"Теперь направление торгов по золоту будет зависеть от динамики доходности 10-летних гособлигаций США и потенциального отката на американском фондовом рынке, — сказал Райт. – В противном случае цены могут оставаться в диапазоне 1750-1850 долларов за унцию, если не появится дополнительных катализаторов".
В минувшие вторник-пятницу котировки этого металла выросли по итогам третьей недели подряд, продемонстрировав самый сильный рост с 17-21 мая. Торги в прошлый понедельник не проводились из-за выходного дня в связи с празднованием в США Дня независимости. Поддержку ценам на прошлой неделе оказали колебания на рынке акций, сдержанная динамика доллара и резкое снижение доходности гособлигаций.
Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, в понедельник прибавил 0,1%.
Динамика доллара является одним из главных катализаторов движения цен на золото. Доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций недавно опустилась до минимумов с февраля, что оказало поддержку котировкам золота.
Между тем сентябрьские фьючерсы на серебро завершили день без особых изменений, по 26,24 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на медь упали на 3 цента, или на 0,7%, до 4,32 доллара за фунт.
Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 2,5%, до 1123 долларов за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,7%, по 2859,30 доллара за унцию.
— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/commodities/20210713/834180660.html