МОСКВА, 13 июл — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник оказались под давлением в связи с усилением доллара США и позитивной динамикой американских фондовых индексов. Меркель допустила "нормандский" формат обсуждения украинского транзита

Некоторые аналитики связывают снижение котировок золота с продажами металла после самого значительного недельного роста цен за 7 недель.

"Цены на золото снова снижаются с достигнутых ранее максимумов после того, как они продемонстрировали самый значительный рост за 7 недель", — отметил Наим Аслам из AvaTrade.

Эксперт добавил, что котировкам золота, вероятно, окажут поддержку сообщения о распространении штамма "Дельта". Новый штамм коронавируса ухудшает перспективы восстановления мировой экономики. Акции российских компаний подросли на общей динамике

"Трейдеры не хотят продавать золото из-за растущих опасений относительно дельта-штамма коронавируса", — подчеркнул аналитик.

Августовские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 4,70 доллара, или 0,3%, по 1805,90 доллара за унцию. В пятницу котировки прибавили 0,6%.

В целом рынок золота занял выжидательную позицию, однако демонстрирует склонность к подъему, несмотря на падение цен в понедельник, отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital. Власти подготовили проект о повышении продаж топлива на бирже

"Восстановление выше уровня 1800 долларов за унцию на прошлой неделе стало определяющим событием для настроя инвесторов в преддверии сезона корпоративной отчетности в США, — заявил он. – Усиление рыночной волатильности на прошлой неделе, хотя и было кратковременным, привело к покупкам золота как актива-убежища". Биржи Европы завершили торги ростом

"Теперь направление торгов по золоту будет зависеть от динамики доходности 10-летних гособлигаций США и потенциального отката на американском фондовом рынке, — сказал Райт. – В противном случае цены могут оставаться в диапазоне 1750-1850 долларов за унцию, если не появится дополнительных катализаторов".

В минувшие вторник-пятницу котировки этого металла выросли по итогам третьей недели подряд, продемонстрировав самый сильный рост с 17-21 мая. Торги в прошлый понедельник не проводились из-за выходного дня в связи с празднованием в США Дня независимости. Поддержку ценам на прошлой неделе оказали колебания на рынке акций, сдержанная динамика доллара и резкое снижение доходности гособлигаций.

Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, в понедельник прибавил 0,1%.

Динамика доллара является одним из главных катализаторов движения цен на золото. Доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций недавно опустилась до минимумов с февраля, что оказало поддержку котировкам золота. Акции Virgin Galactic дешевеют на 13% после сообщений о новом размещении

Между тем сентябрьские фьючерсы на серебро завершили день без особых изменений, по 26,24 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на медь упали на 3 цента, или на 0,7%, до 4,32 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 2,5%, до 1123 долларов за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,7%, по 2859,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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