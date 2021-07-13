МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром в ожидании выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24%, или на 4,35 доллара — до 1801,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,37% — до 26,335 доллара за унцию.

На рынке золота наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, торговцы золотом ждут, чтобы увидеть, продолжит ли инфляционное давление расти.

Одним из основных факторов динамики цен на золото остается также курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,05%, до 92,14 пункта. Снижение американской валюты делает покупку золота более выгодной для инвесторов, владеющих другими валютами.