МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработала модель биржевых торгов углем с учетом его плавающих характеристик, сообщил на пресс-конференции управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

"Нами разработана уникальная модель биржевых торгов с плавающими физико-техническими характеристиками. Модель предполагает торги товаром со стандартными характеристиками, на основании которых будет рассчитываться индикатор цены", — сказал он. Итоговая цена рассчитывается по формуле на основании сертификата независимой лаборатории о качестве, добавил Рыжиков.

Первые биржевые торги энергетическим углем СПбМТСБ запустила еще в 2019 году, но они не пользуются популярностью. Дело в том, что в контрактах на уголь указывается цена по формуле, а его итоговая цена рассчитывается по результатам лабораторного анализа уже после поставки, пояснил Рыжиков. "Именно по этой причине долгое время считалось, что вывести уголь на организованные торги невозможно", — отметил он.

Новая модель будет учитывать эту специфику. Модель, по словам Рыжикова, будет уникальной, так как требовала "многочисленных согласований, в том числе на уровне Банка России". Новые правила ЦБ утвердил в мае. Сейчас СПбМТСБ прорабатывает систему торгов и клиринга. На бирже объяснили, почему бензин дорожает

"Это ноу-хау на рынке, которое открывает новые горизонты не только для такого товара, как уголь, но и для других товаров, где качественные характеристики и их изменения играют существенную роль, особенно на стадии итоговой части поставки", — отметил Рыжиков.

ЦБ в своем докладе в июне сообщил, что государственные регуляторы и отраслевые министерства выработали позицию по развитию биржевых торгов энергетическим углем.