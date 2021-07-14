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https://1prime.ru/commodities/20210714/834192409.html
Стоимость золота продолжает расти на статистике из США
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота продолжает расти в среду утром, отыгрывая статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на... ПРАЙМ, 14.07.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в среду утром, отыгрывая статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,1 доллара — до 1814 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% — до 26,172 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, которая в июне ускорилась до 5,4% в годовом выражении — максимума с августа 2008 года.
Поддержку золоту оказывает и снижение американской валюты после данных по инфляции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 92,72 пункта.
"Данные были благоприятными для золота, которое рассматривается как актив-убежище при инфляции", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Futures.