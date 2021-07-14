МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в среду утром перешли к коррекционному росту после снижения в течение двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота продолжает расти на статистике из США

По состоянию на 8.37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,02% — до 4,2925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04% — до 9412,5 доллара, алюминия — на 1,85%, до 2535,5 доллара, цинка снизилась на 0,51%, до 2934,5 доллара за тонну.

На рынке меди в среду утром наблюдается коррекционный рост после снижения цен в течение предыдущих двух торговых дней, что было связано с решением Народного банка Китая с 15 июля снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов для поддержки реального сектора экономики.

Кроме того, поддержку меди оказывает слабый доллар, индекс которого на фоне ускорения годовой инфляции в США до 5,4% (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,72 пункта. Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, более привлекательными для покупки в другой валюте.