Медь дорожает в рамках коррекции
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в среду утром перешли к коррекционному росту после снижения в течение двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,02% — до 4,2925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04% — до 9412,5 доллара, алюминия — на 1,85%, до 2535,5 доллара, цинка снизилась на 0,51%, до 2934,5 доллара за тонну.
На рынке меди в среду утром наблюдается коррекционный рост после снижения цен в течение предыдущих двух торговых дней, что было связано с решением Народного банка Китая с 15 июля снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов для поддержки реального сектора экономики.
Кроме того, поддержку меди оказывает слабый доллар, индекс которого на фоне ускорения годовой инфляции в США до 5,4% (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,72 пункта. Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, более привлекательными для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20210714/834192504.html