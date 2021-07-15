МОСКВА, 15 июл — Dow Jones. Цены на золото в среду закрылись с повышением, на максимуме за примерно месячный период. Поддержку котировкам оказывало ослабление доллара США и снижение доходности американских гособлигаций на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в конгрессе. Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США

Выступая с речью перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США Пауэлл вновь заявил, что ожидает замедления инфляции после резкого ускорения темпов роста цен, наблюдаемого в текущем году.

Участники рынка видят все больше признаков ускорения инфляции, в частности, индекс потребительских цен (CPI) США за июнь превысил ожидания, поднявшись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,6% в мае и продемонстрировав годовой рост на 5,4%, что является максимумом с 2008 года.

Пауэлл в ходе своего выступления не преподнес никаких сюрпризов, по-прежнему утверждая, что более стремительные темпы роста цен представляют собой временное явление, и рынок труда еще долго будет возвращаться к докоронавирусным показателям, отметил Чинтан Карнани, директор по исследованиям в Insignia Consultants. "Почти все представители ФРС с апреля придерживались такой позиции, не только председатель Пауэлл", — сказал он.

Главный вывод из комментариев главы ФРС заключается в том, что "инфляция должна еще больше ускориться", а "темпы роста числа рабочих мест должны демонстрировать устойчивый подъем, чтобы ФРС могла прибегнуть к более раннему сворачиванию денежно-кредитного стимулирования или замедлению покупок активов", заявил Карнани. Сворачивание мер стимулирования может привести к усилению доллара, оказывая давление на котировки золота.

"Тренд по инфляции и росту занятости в США в 3-м квартале прояснит ситуацию со сроками сворачивания стимулирования, — добавил эксперт. – Следует анализировать данные за целый квартал, а не за каждый месяц в отдельности". Инфляция в России замедлилась до 6,56%

Доллар США на этом фоне снизился, как и доходность американских гособлигаций, что способствовало подъему цен на золото. Ослабление доллара и снижение доходности долговых бумаг США могут поспособствовать усилению инвестиционной привлекательности золота, номинированного в американской валюте и не приносящего купонного дохода.

Августовские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 0,8%, по 1825 долларов за тройскую унцию, что является максимумом с 16 июня. Во вторник котировки этого металла прибавили 0,2%.

Котировки сохранили прирост в ходе электронных торгов после завершения основной сессии на фоне выхода Бежевой книги ФРС, представляющей собой отчет центрального банка по экономическим условиям, согласно которому ситуация в экономике США "продолжила улучшаться".

Золото "пока играет роль инструмента для хеджирования инфляционных рисков, и котировки драгоценного металла пытаются прорвать сопротивление на отметке 1832,50 доллара за унцию", сказал Карнани. Опубликованные в среду официальные данные показали, что цены производителей в США в июне подскочили на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозируемом росте на 0,6%, тогда как годовой рост цен составил 7,3% после 6,6% в мае. Минэкономики оценило новые меры Евросоюза по углеродному регулированию

Цены на золото растут на фоне неопределенности относительно перспектив мировой экономики после пандемии коронавируса. Восстановление экономик затруднено из-за распространения дельта-штамма коронавируса и растущего инфляционного давления. Ускорение инфляции может побудить ФРС в скором времени начать ужесточать свою политику и в конечном итоге повысить процентные ставки.

Эксперты говорят, что золото также выигрывает от сохранения карантинных ограничений в различных странах Европы и Азии.

Между тем власти Австралии в среду объявили о продлении локдауна в Сиднее по меньшей мере на 14 дней, передает Reuters.

"Золото в среду дорожает, поскольку его привлекательность как актива-убежища растет на фоне сообщений об ужесточении карантинных мер в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона в попытке замедлить распространение коронавируса", — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Тем временем сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX в среду упали в цене на 0,9%, до 4,27 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину прибавили 1,5%, достигнув 1128,10 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подешевели на 0,2%, до 2826,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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