МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в четверг утром, отыгрывая комментарии главы Федрезерва (ФРС) США, которые снизили опасения по поводу ужесточения кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к евро и иене на заявлениях главы ФРС

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,85 доллара — до 1828,98 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,59% — до 26,42 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также полагает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего замедлится. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.

"В своих комментариях Пауэлл сказал, что еще слишком рано начинать сокращать агрессивную поддержку центральным банком экономики США, признавая при этом, что ускорение инфляции оказалось серьезнее, чем ожидалось", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Futures.

Сигналы о продолжении мягкой ДКП ведут к ожиданиям ослабления курса доллара, что положительно сказывается на цене драгоценных металлов.