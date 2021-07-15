МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг утром перешли к коррекционному росту после снижения почти на 2% за предыдущие три торговые сессии, поддержку меди также оказывает слабый доллар, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к евро и иене на заявлениях главы ФРС

По состоянию на 9.58 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,96% — до 4,308 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% — до 9342,5 доллара, алюминия — на 0,41%, до 2525 долларов, цинка снизилась на 0,31%, до 2925,5 доллара за тонну.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после снижения почти на 2% в течение трех торговых дней, что было связано с решением Народного банка Китая с 15 июля снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов для поддержки реального сектора экономики. Золото продолжает дорожать на комментариях главы ФРС

Кроме того, поддержку меди оказывает снижение курса американской валюты, индекс которой (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,35 пункта. Такая динамика доллара связана с заявлениями главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.

Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, более привлекательными для покупки в другой валюте.