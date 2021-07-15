Стоимость меди растет на слабом долларе
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг утром перешли к коррекционному росту после снижения почти на 2% за предыдущие три торговые сессии, поддержку меди также оказывает слабый доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.58 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,96% — до 4,308 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% — до 9342,5 доллара, алюминия — на 0,41%, до 2525 долларов, цинка снизилась на 0,31%, до 2925,5 доллара за тонну.
На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после снижения почти на 2% в течение трех торговых дней, что было связано с решением Народного банка Китая с 15 июля снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов для поддержки реального сектора экономики.
Кроме того, поддержку меди оказывает снижение курса американской валюты, индекс которой (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,35 пункта. Такая динамика доллара связана с заявлениями главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.
Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, более привлекательными для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20210715/834204884.html