МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу утром растут после статистики по крупнейшему импортеру данного сырья — Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,26% — до 4,3232 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,54% — до 9486,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,28%, до 2518 долларов, цинка — выросла на 1,47%, до 2968,5 доллара за тонну. Доллар колеблется к евро и иене на комментариях главы ФРС

На рынке меди наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли макроэкономические данные по Китаю. Так, ВВП страны в годовом выражении в первом полугодии вырос на 12,7%, а во втором квартале – на 7,9% (аналитики прогнозировали рост на 8,1%).

Объем промышленного производства КНР в июне в годовом выражении вырос на 8,3%, а розничные продажи — на 12,1% (ожидался рост на 7,8% и 11% соответственно).